Quel destin pour la marque de piles au célèbre lapin rose ?

La question se pose au regard de ses résultats et de sa valorisation actuelle sur le marché, au plus bas si l'on se réfère tant à son multiple de profit d'exploitation qu'à son rendement sur dividende.

Energizer et Duracell dominent très confortablement le marché des piles alcalines en Amérique du Nord, avec à eux deux des parts de marché qui approchent de 80%.

Séparé de Edgewell Personal Care et introduit en bourse en 2015, Energizer a encore davantage consolidé sa position avec l'acquisition de l'activité batteries et éclairage portable de Spectrum Brands quatre ans plus tard.

Sur une décennie complète de cotation, ceci lui a permis de doubler son chiffre d'affaires et son profit d'exploitation. La création de valeur sur cette opération stratégique a donc été satisfaisante, mais elle a grevé le bilan d'un endettement conséquent.

La dette nette de Energizer Holdings représente ainsi plus des deux tiers de sa valeur d'entreprise, et pas loin de cinq fois le profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA.

Comme le marché n'est plus aussi convaincu qu'avant de la résilience et du caractère défensif de l'activité, le titre a récemment été sanctionné en bourse - quand bien même il n’y a pas de risque de refinancement immédiat.

Contrairement à certaines idées reçues, les volumes de vente des piles alcalines restent en légère croissance. La pression sur les prix est cependant très forte en raison de la vive concurrence de nouveaux entrants, dont Amazon, et d'autres marques distributeurs.

Sur le dernier trimestre, Energizer accusait une sévère décroissance organique de 4,3%, mais une croissance après acquisitions de 6,5%, sauvée en l’occurence par le rachat d'Advanced Power Solutions, qui fabrique et distribue des piles en Europe, notamment celles de la marque Panasonic.

Vue sa position financière vulnérable, l'arbitrage entre désendettement et opérations de croissance externe risque donc de se poser de manière toujours très aiguë chez Energizer.