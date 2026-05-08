Engie boucle en avance le rachat d'UK Power Networks au Royaume-Uni
Dans un communiqué laconique, Engie a annoncé jeudi soir la finalisation de l'acquisition de 100% du distributeur d'électricité britannique UK Power Networks, près de deux mois avant le calendrier initialement prévu.
Pour rappel, il avait signé un accord en vue de cette acquisition pour une valeur d'equity de 10,5 MdsGBP (soit un multiple d'EBITDA 2027 estimé à environ 10 fois, incluant la contribution additionnelle des actifs non régulés), à la fin du mois de février.
"Avec 71 TWh d'électricité distribuée par an auprès de 8,5 millions de clients et 6 500 collaborateurs, UKPN est un leader de la distribution d'électricité au Royaume-Uni", précisait alors le géant énergétique français.
Selon Engie, cette opération constitue une étape majeure dans son ambition de devenir la meilleure utility de la transition énergétique et ancrera sa présence au Royaume-Uni, qui deviendra son 2e pays en termes d'activité.
Elle devrait avoir un impact positif immédiat sur ses résultats et être relutive dès la 1ère année complète suivant la finalisation de l'acquisition, tout en préservant ses engagements de notation de crédit et en soutenant sa politique de dividende.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.