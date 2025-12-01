ENGIE boucle le financement de son premier parc éolien offshore en Pologne
Publié le 01/12/2025 à 11:32
Le financement, d'un montant d'environ 2 milliards d'euros, est assuré notamment par la Banque Européenne d'Investissement, l'Instituto de Crédito Oficial espagnol et 13 banques commerciales. Les travaux à terre débuteront en 2026 et la production des premiers mégawatts est attendue pour 2028.
Le projet, entièrement réalisé depuis des ports polonais, s'appuie sur un large réseau de fournisseurs locaux. BC-Wind "renforce notre présence dans un marché en plein essor et soutient la transition énergétique de la Pologne", a commenté Paulo Almirante, directeur général adjoint d'ENGIE.