ENGIE annonce la clôture financière du projet BC-Wind, son premier parc éolien en mer au large de la Pologne, développé via Ocean Winds, sa coentreprise détenue à 50/50 avec EDP Renewables. Situé en mer Baltique, le parc comprendra 26 turbines de 14 MW chacune, dotées de la technologie Power Boost portant la capacité totale à 390 MW.

Le financement, d'un montant d'environ 2 milliards d'euros, est assuré notamment par la Banque Européenne d'Investissement, l'Instituto de Crédito Oficial espagnol et 13 banques commerciales. Les travaux à terre débuteront en 2026 et la production des premiers mégawatts est attendue pour 2028.

Le projet, entièrement réalisé depuis des ports polonais, s'appuie sur un large réseau de fournisseurs locaux. BC-Wind "renforce notre présence dans un marché en plein essor et soutient la transition énergétique de la Pologne", a commenté Paulo Almirante, directeur général adjoint d'ENGIE.