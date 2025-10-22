Engie a annoncé mercredi avoir conclu avec Apple un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 15 ans, qui va notamment faire la part belle à l'agrivoltaïsme en Italie.
Dans un communiqué, le groupe précise qu'il a prévu d'installer dans le cadre de ce 'PPA' quelque 173 MW de nouvelles capacités, via la construction de deux installations agrivoltaïques (88 MW) reposant repose sur l'installation de panneaux solaires au sein d'exploitations agricoles, de deux parcs éoliens (74 MW) et le renouvellement ('repowering') d'une troisième unité (11 MW), tous situés dans le sud du pays.
Ces sites doivent produire à eux quatre plus de 400 GWh d'électricité par an.
Engie souligne que 80% de l'énergie produite sera allouée au géant technologique américain, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, contribuant ainsi à satisfaire les besoins annuels d'environ 30.000 foyers.
D'après ses calculs, ce sont ainsi plus de 160.000 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année, ce qui équivaut aux émissions de près de 70.000 voitures.
L'énergéticien français n'a en revanche pas précisé pas le montant du contrat.
