Engie : Ebitda trimestriel en repli, perspectives 2026 maintenues

Au premier trimestre 2026, Engie a généré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, en baisse de 11,6 % en brut et de 9,5% en organique. L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6 % en brut et de 12,3% en organique. L'EBITDA (hors Nucléaire) ressort à 4,6 MdsEUR, en repli de 6% en brut et 4,4% en organique. L'EBIT (hors Nucléaire) s'est établi à 3,4 MdsEUR, en baisse de 8,4% en brut et de 6,6% en organique.

L'énergéticien a été confronté sur ce trimestre à un effet global négatif de 49 MEUR du taux de change, principalement lié à la dépréciation du dollar américain.



Le cash flow from operations s'est établi à 3 MdsEUR, en baisse de 1 MdEUR par rapport au premier trimestre 2025, en ligne avec la baisse de l'EBITDA avec la sortie du nucléaire.



De plus, la société a maintenu sa dynamique d'excellence opérationnelle au cours de ce premier trimestre avec une contribution de 120 MEUR des résultats du plan de performance.



"Engie a réalisé un début d'année solide, marqué par une bonne performance financière et une exécution opérationnelle robuste. Nous avons poursuivi le développement de nos activités dans les renouvelables et les batteries, au plus près des besoins des territoires et de nos clients, ainsi que dans les réseaux électriques, avec le gain de nouveaux projets en Amérique latine. Au Moyen-Orient nos équipes ont été pleinement mobilisées afin de garantir la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que la continuité de nos opérations, en étroite collaboration avec nos parties prenantes locales", selon Catherine MacGregor, directrice générale, en réaction à cette publication trimestrielle.



En parallèle de la divulgation de ses résultats trimestriels, l'acteur de la transition énergétique annonce la finalisation de l'acquisition de UK Power Networks, attendue aujourd'hui, avec près de deux mois d'avance sur le calendrier annoncé. Il s'agit d'une étape structurante

qui renforce la présence de la société dans les activités régulées et son profil de utility.



En outre, le groupe entame des discussions avec le gouvernement belge afin de transférer l'ensemble de ses activités nucléaires à celui-ci.



Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, le groupe énergétique confirme ses perspectives pour l'année 2026. Le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer entre 4,6 et 5,2 MdsEUR. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 MdsEUR.