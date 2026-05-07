Engie : Ebitda trimestriel en repli, perspectives 2026 maintenues
Au premier trimestre 2026, Engie a généré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, en baisse de 11,6 % en brut et de 9,5% en organique. L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6 % en brut et de 12,3% en organique. L'EBITDA (hors Nucléaire) ressort à 4,6 MdsEUR, en repli de 6% en brut et 4,4% en organique. L'EBIT (hors Nucléaire) s'est établi à 3,4 MdsEUR, en baisse de 8,4% en brut et de 6,6% en organique.
L'énergéticien a été confronté sur ce trimestre à un effet global négatif de 49 MEUR du taux de change, principalement lié à la dépréciation du dollar américain.
Le cash flow from operations s'est établi à 3 MdsEUR, en baisse de 1 MdEUR par rapport au premier trimestre 2025, en ligne avec la baisse de l'EBITDA avec la sortie du nucléaire.
De plus, la société a maintenu sa dynamique d'excellence opérationnelle au cours de ce premier trimestre avec une contribution de 120 MEUR des résultats du plan de performance.
"Engie a réalisé un début d'année solide, marqué par une bonne performance financière et une exécution opérationnelle robuste. Nous avons poursuivi le développement de nos activités dans les renouvelables et les batteries, au plus près des besoins des territoires et de nos clients, ainsi que dans les réseaux électriques, avec le gain de nouveaux projets en Amérique latine. Au Moyen-Orient nos équipes ont été pleinement mobilisées afin de garantir la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que la continuité de nos opérations, en étroite collaboration avec nos parties prenantes locales", selon Catherine MacGregor, directrice générale, en réaction à cette publication trimestrielle.
En parallèle de la divulgation de ses résultats trimestriels, l'acteur de la transition énergétique annonce la finalisation de l'acquisition de UK Power Networks, attendue aujourd'hui, avec près de deux mois d'avance sur le calendrier annoncé. Il s'agit d'une étape structurante qui renforce la présence de la société dans les activités régulées et son profil de utility.
En outre, le groupe entame des discussions avec le gouvernement belge afin de transférer l'ensemble de ses activités nucléaires à celui-ci.
Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, le groupe énergétique confirme ses perspectives pour l'année 2026. Le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer entre 4,6 et 5,2 MdsEUR. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 MdsEUR.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.