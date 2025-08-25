Sur un mois, le titre recule de 6,2%. Un contretemps qui tranche avec son envolée de 22,6% depuis janvier et de 21,2% sur un an. Cette respiration intervient après une séquence haussière prolongée, stoppée net à proximité du seuil symbolique des 20 euros.
Des signaux techniques mitigés
Actuellement sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, le titre montre un biais affaibli. La dynamique se stabilise dans une zone neutre, traduisant un fragile équilibre. Graphiquement, Engie s’appuie solidement sur son support à 18,6 euros, défendu à plusieurs reprises, mais échoue encore à franchir durablement la résistance des 19,4 euros. Le schéma dessine ainsi une consolidation serrée, avec des sommets légèrement descendants et un plancher unique – une configuration classique après une phase d’accélération.
Le seuil des 18,6 euros comme arbitre
Le scénario central reste celui d’une consolidation latérale tant que le support à 18,6 euros tient bon. Le débordement de 19,4 euros enverrait le premier signal de reprise plus consistante. À l’inverse, une rupture nette du support clé invaliderait le schéma actuel et ouvrirait la voie à un repli d’ampleur.