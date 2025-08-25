Après un début d'année flamboyant, l'action Engie marque le pas. Le mouvement de consolidation qui s'installe met en lumière un équilibre fragile entre acheteurs et vendeurs, au coeur d'une bataille technique décisive.

Sur un mois, le titre recule de 6,2%. Un contretemps qui tranche avec son envolée de 22,6% depuis janvier et de 21,2% sur un an. Cette respiration intervient après une séquence haussière prolongée, stoppée net à proximité du seuil symbolique des 20 euros.

Des signaux techniques mitigés

Actuellement sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, le titre montre un biais affaibli. La dynamique se stabilise dans une zone neutre, traduisant un fragile équilibre. Graphiquement, Engie s’appuie solidement sur son support à 18,6 euros, défendu à plusieurs reprises, mais échoue encore à franchir durablement la résistance des 19,4 euros. Le schéma dessine ainsi une consolidation serrée, avec des sommets légèrement descendants et un plancher unique – une configuration classique après une phase d’accélération.

Le seuil des 18,6 euros comme arbitre

Le scénario central reste celui d’une consolidation latérale tant que le support à 18,6 euros tient bon. Le débordement de 19,4 euros enverrait le premier signal de reprise plus consistante. À l’inverse, une rupture nette du support clé invaliderait le schéma actuel et ouvrirait la voie à un repli d’ampleur.