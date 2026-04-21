Engie : l'acquisition d'UKPN est devenue le catalyseur de la confiance des marchés

A l'occasion d'un petit-déjeuner presse organisé ce mardi par l'AJEF (Association des journalistes économiques et financiers, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie depuis le 1er janvier 2021, s'est prêtée au jeu des questions-réponses en présence d'un panel de journalistes.

A l'occasion d'un petit-déjeuner presse organisé ce mardi par l'AJEF (Association des journalistes économiques et financiers, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie depuis le 1er janvier 2021, s'est prêtée au jeu des questions-réponses en présence d'un panel de journalistes.



La dirigeante française a démarré son intervention par une analyse comparative entre la crise énergétique actuelle liée aux tensions au Moyen-Orient et celle de 2022 consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie : "Nous traversons aujourd'hui une crise systémique mondiale affectant de nombreuses matières premières (pétrole, GNL, engrais, hélium). Si le GNL (gaz naturel liquéfié) reste un marché de niche, représentant 15 % du gaz mondial), la volatilité du Brent autour des 100 dollars souligne l'importance de l'enjeu pétrolier. Le marché est marqué par une imprévisibilité telle que les analystes peinent à prévoir ce qui va se passer, naviguant à vue. Les prix du pétrole fluctuent avec le Brent qui oscille autour de ces 100 USD".



Elle a aussi souligné que l'Europe est désormais mieux préparée qu'en 2022. Sa dépendance au gaz russe (40% en 2022) a été réduite grâce à une diversification de ses sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec un gaz stabilisé entre 40 et 50 euros/MWh (mégawattheure) et une production électrique décarbonée en forte croissance, les pays européens récoltent les fruits de leur stratégie de souveraineté. Selon Catherine MacGregor, "pour se protéger des chocs extérieurs, l'Europe doit poursuivre son électrification et miser sur ses ressources locales (nucléaire et énergies renouvelables)".



Un cours de Bourse porté par la clarté stratégique



Interrogée par Zonebourse.com au cours de cette matinée, la directrice générale est ensuite revenue sur l'évolution du cours de Bourse d'Engie, coté à Paris depuis le 7 juillet 2005. Depuis le 1er janvier, l'action de l'énergéticien français a bondi de plus de 26% ou encore de près de 8% depuis un mois.



Selon elle, "le parcours boursier d'Engie est extrêmement bon". Cette performance du titre doit s'analyser en prenant du recul nécessaire. Les six dernières années ont été marquées par une transformation profonde "visant à recentrer le groupe, améliorer sa performance opérationnelle et accroître sa prévisibilité, notamment grâce à la sécurisation des accords sur le nucléaire".



Catherine MacGregor met en avant " la reconquête de la confiance des investisseurs". En ce sens, cette confiance se bâtit sur le temps long. Pour qu'un marché soutienne une entreprise, deux piliers sont indispensables : l'adhésion à la vision stratégique (le cap choisi) et la preuve de l'exécution (le respect des engagements).



Aujourd'hui, Engie a rétabli ce lien: "le marché reconnaît désormais la pertinence de notre stratégie centrée sur l'électrification et notre capacité à délivrer les résultats annoncés", affirme t-elle .



Le succès de l'opération UK Power Networks



Par ailleurs, elle explique la hausse de l'action Engie grâce à l'acquisition de UK Power Networks (UKPN = gestionnaire de réseau de distribution d'électricité couvrant le Sud-Est de l'Angleterre, l'Est de l'Angleterre et Londres) qui a été un véritable succès. Début mars 2026, acteur français majeur de la transition énergétique a annoncé avoir finalisé une augmentation de capital de près de 3 MdsEUR pour financer en partie cette opération. L'Etat français n'a pas participé à cette levée de fonds, réalisée par placement privé accéléré, à 28 EUR par action.



Le groupe a placé 107 142 857 actions nouvelles, représentant environ 4,4% du capital avant émission, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres .



Les titres ont été émis au prix unitaire de 28 EUR, soit une décote de 3,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'opération, le 27 février 2026. Cette décote relativement faible pour une telle opération signale le bon accueil accordé à l'acquisition par le marché, et le potentiel qu'il décèle dans le dossier Engie. Le produit brut atteint ainsi près de 3 MdsEUR, avant déduction des commissions et frais.



Le produit net de l'opération doit permettre de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, dont la finalisation est attendue mi-2026. Cette transaction, annoncée fin février, représente un investissement d'un peu plus de 12 MdsEUR pour Engie.



Sur ce rachat de UKPN, Catherine MacGregor souligne que " face aux augmentations de capital - un événement habituellement accueilli avec prudence par la bourse - le titre a bondi de 7% dès l'annonce.



Elle attribue le succès de cette opération à deux facteurs clés :



- l'agilité et le timing : malgré les conventions bancaires déconseillant les opérations le vendredi, nous avons levé 3 MdsEUR en quelques heures, juste avant que le contexte géopolitique (invasion de l'Iran par les États-Unis) ne vienne fermer la fenêtre d'opportunité.



- l'absence de surprise : le marché n'a pas été déstabilisé car il avait été préparé. "Nous appliquons désormais une règle simple : "dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit", a déclaré Catherine MacGregor. Pour expliquer la progression du cours du titre d'Engie, elle affirme que son groupe assume clairement son profil d'utility (service public comprenant production, le trading, la distribution et la commercialisation d'électricité et de gaz). "C'est aujourd'hui le socle de notre valorisation boursière", a t-elle souligné.



Questionnée ensuite sur l'impact concret de la guerre moyen-orientale sur l'activité d'Engie depuis le début du conflit, Catherine MacGregor estime que cet impact est évident : " Avec 3 000 collaborateurs sur place, Engie maintient une présence forte au Moyen-Orient. Si les centrales électriques et de dessalement continuent de fonctionner, le groupe est passé en mode gestion de crise, à l'instar des autres grandes entreprises opérant dans la région.



En outre, le fournisseur français d'électricité et de gaz surveille de près l'évolution des prix de l'énergie. Il n'est pas exposé directement au prix du gaz car il n'en produit pas. Quant à l'électricité, une large couverture effectuée en début d'année permet d'écarter des impacts comparables à ceux de 2022.



Par ailleurs, contrairement à 2022 où le nucléaire était exposé aux prix du marché, Engie bénéficie désormais de prix déjà établis (via des contrats de type CFD) pour ses deux centrales. Cette stratégie réduit considérablement la sensibilité du groupe à la volatilité des prix de l'électricité en Europe, affirmant son profil de "utility" dérisqué.



Sur le profil boursier d'Engie, la dirigeante conclut qu'Engie appartient au secteur des utilities, souvent considéré comme une valeur refuge. L'action a tendance à mieux résister lorsque les secteurs cycliques du marché fléchissent.



La stratégie d'Engie sur l'hydrogène vert est l'autre sujet abordé ce matin. Catherine MacGregor a évoqué plusieurs clés de lecture pour expliquer son ralentissement et en redéfinir les priorités. Selon elle, le retard de la filière s'explique par deux facteurs majeurs :



- la complexité réglementaire : l'Europe a imposé des normes très strictes qui ont freiné les investissements initiaux.



- les coûts de production : le passage au bas carbone nécessite soit d'accepter des prix plus élevés, soit de mettre en place des mécanismes de soutien financier de type CFD (Contracts for Difference = il s'agit d'un mécanisme financier de soutien public utilisé pour encourager les investissements dans les énergies bas carbone.) pour compenser l'écart de prix avec l'hydrogène fossile.



Face aux défis du "tout vert" immédiat, d'autres solutions s'imposent pour atteindre la neutralité carbone en 2050 :



- l'hydrogène bleu : produit à partir de gaz avec capture du CO2, il sert de transition plus accessible pour les industriels.



- le biométhane : présenté comme un levier prioritaire, ce gaz riche en méthane possède l'avantage d'être identique au gaz fossile et d'utiliser les infrastructures existantes. Son potentiel en France est estimé à 15-20% de la consommation de gaz d'ici 2030.