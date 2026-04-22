L'Agence des participations de l'Etat (APE), agissant pour le compte de l'Etat français, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 mars, le seuil du tiers des droits de vote d'Engie, à la suite d'une attribution de droits de vote double.

L'APE a précisé détenir, au 21 avril, 575 693 307 actions Engie représentant 1 136 386 614 droits de vote, soit 22,64% du capital et 33,76% des droits de vote du groupe énergétique (contre 22,64% du capital et 34,13% des droits de vote juste après ce franchissement de seuil).