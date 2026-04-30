Selon le communiqué publié ce matin par Engie, la transaction envisagée couvrirait l'ensemble du parc, soit 7 réacteurs, le personnel concerné, l'intégralité des filiales nucléaires ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations de démantèlement et de déclassement. Dans l'attente des conclusions, les parties ont convenu de suspendre les travaux de démantèlement en cours afin de préserver l'ensemble des options pour l'Etat belge.
D'après Engie, cette initiative s'inscrit dans la stratégie du gouvernement belge de reprendre la propriété directe de ses actifs nucléaires, dans la perspective de prolonger l'exploitation des réacteurs existants et de développer de nouvelles capacités. L'opération ne devrait avoir aucun impact indu, ni négatif ni positif, sur la situation financière du groupe et de sa filiale.
La signature de la lettre d'intention ne constitue toutefois pas un engagement ferme : la transaction reste subordonnée à la finalisation des accords définitifs et à l'obtention des autorisations réglementaires.
Engie : la Belgique entame des négociations exclusives pour reprendre le parc nucléaire du groupe
L'Etat belge, Engie et sa filiale Electrabel ont signé une lettre d'intention ouvrant des négociations exclusives en vue de la reprise par la Belgique de l'intégralité des activités nucléaires du groupe français dans le pays. Les parties visent la conclusion d'un protocole d'accord d'ici au 1er octobre 2026.
Publié le 30/04/2026 à 08:56 - Modifié le 30/04/2026 à 09:08
Selon le communiqué publié ce matin par Engie, la transaction envisagée couvrirait l'ensemble du parc, soit 7 réacteurs, le personnel concerné, l'intégralité des filiales nucléaires ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations de démantèlement et de déclassement. Dans l'attente des conclusions, les parties ont convenu de suspendre les travaux de démantèlement en cours afin de préserver l'ensemble des options pour l'Etat belge.