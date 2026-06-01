L'opération a été structurée avec un consortium de banques internationales, avec Citi agissant en qualité de coordinatrice et agent, aux côtés de CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC et ING.
Engie devient ainsi le premier énergéticien à bénéficier du dispositif de " Green Shopping Line " (facilité de crédit) lancé en 2025 par le Ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Energie.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Engie souhaite atteindre 95 GW de capacités renouvelables et stockage installées à l'horizon 2030, soutenus par un programme d'investissements de croissance de 21 à 24 milliards d'euros sur la période 2025-2027.
Pierre-François Riolacci, Directeur général adjoint en charge des finances, ESG et des achats d'Engie, a déclaré : " Nous partageons la volonté de renforcer les chaînes de valeur européennes et de contribuer à accélérer l'électrification des usages, en pleine cohérence avec notre ambition d'être la meilleure utility de la transition énergétique. "
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.