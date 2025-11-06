Engie indique estimer désormais que pour 2025, son résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5 milliards d'euros, et son EBIT hors nucléaire, dans la moitié haute de la fourchette de 8 à 9 MdsEUR.
Il justifie ces prévisions par un 'très bon démarrage des actions de performance', un quatrième trimestre attendu en hausse soutenue par rapport à l'an passé et un résultat financier net récurrent meilleur que prévu pour l'ensemble de l'année.
Sur les 9 premiers mois de 2025, Engie affiche un EBIT hors nucléaire à 6,3 MdsEUR, en baisse organique de 7,3% 'dans un contexte de diminution des prix et de fort recul des volumes hydrologiques', et un chiffre d'affaires de 52,8 MdsEUR, en hausse de 1,8% en organique.
'Notre génération de cash-flow reste très élevée, à 11,4 MdsEUR, ce qui démontre la force de notre modèle de utility et la qualité de nos résultats', met en avant sa directrice générale Catherine MacGregor.
'Nous avons poursuivi notre développement dans les renouvelables et dans les actifs flexibles en Europe. La dynamique commerciale autour des PPAs se poursuit, portée par les besoins exponentiels des data centers, notamment aux Etats-Unis', poursuit-elle.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.