Engie optimiste pour ses objectifs 2025

Engie indique estimer désormais que pour 2025, son résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5 milliards d'euros, et son EBIT hors nucléaire, dans la moitié haute de la fourchette de 8 à 9 MdsEUR.



Il justifie ces prévisions par un 'très bon démarrage des actions de performance', un quatrième trimestre attendu en hausse soutenue par rapport à l'an passé et un résultat financier net récurrent meilleur que prévu pour l'ensemble de l'année.



Sur les 9 premiers mois de 2025, Engie affiche un EBIT hors nucléaire à 6,3 MdsEUR, en baisse organique de 7,3% 'dans un contexte de diminution des prix et de fort recul des volumes hydrologiques', et un chiffre d'affaires de 52,8 MdsEUR, en hausse de 1,8% en organique.



'Notre génération de cash-flow reste très élevée, à 11,4 MdsEUR, ce qui démontre la force de notre modèle de utility et la qualité de nos résultats', met en avant sa directrice générale Catherine MacGregor.



'Nous avons poursuivi notre développement dans les renouvelables et dans les actifs flexibles en Europe. La dynamique commerciale autour des PPAs se poursuit, portée par les besoins exponentiels des data centers, notamment aux Etats-Unis', poursuit-elle.