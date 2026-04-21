ENGIE pénalisé par les températures clémentes du début d'année

Le groupe énergétique a publié ses indicateurs préliminaires pour le 1er trimestre 2026, marqués par un effet météo défavorable sur les volumes, malgré une production nucléaire légèrement en hausse.

ENGIE annonce des volumes en recul au 1er trimestre, en raison de températures plus élevées qu'un an plus tôt, affectant ses activités de distribution et de fourniture de gaz en France. L'effet volume ressort à -7,1 TWh dans les infrastructures.



Les segments B2C (particuliers) et B2B (entreprises) affichent également des baisses respectives de -1,7 TWh et -0,8 TWh.



Cette évolution pèse mécaniquement sur la rentabilité, avec une sensibilité estimée d'environ ±10 MEUR par TWh pour les activités de fourniture et ±8 MEUR par TWh pour les réseaux.



Côté production, le nucléaire en France progresse légèrement à 2,0 TWh contre 1,9 TWh un an plus tôt, tandis que l'hydraulique reste stable à 4,5 TWh.



Enfin, le groupe précise que la couverture de sa production nucléaire en Europe concerne désormais uniquement la France à partir de 2026, la production belge n'étant plus exposée au marché après l'accord de prolongation de 10 ans de certains réacteurs.



"Ce document est sans surprise par rapport aux attentes", a commenté Pierre-Alexandre Ramondenc, qui suit le dossier chez AlphaValue.



L'analyste rapporte que l'hydroélectricité devrait pâtir d'un effet prix négatif malgré des volumes stables, tandis que les activités thermiques reculeront, pénalisées par des cessions au Moyen-Orient et un change défavorable.



Les réseaux (Network) devraient rester stables sur le plan tarifaire, mais subir l'impact de conditions climatiques plus douces et de volumes en baisse, une tendance également attendue dans les autres segments, en partie compensée par les investissements.



Côté B2B, l'objectif annuel est maintenu, mais traduit un recul attendu, lié à des effets exceptionnels favorables l'an dernier qui disparaissent progressivement. "Aucun impact du contexte géopolitique au Moyen-Orient n'est anticipé" conclut le spécialiste.



Peu avant midi, le titre gagnait 0,75% à Paris et s'adjuge plus de 26% depuis le début de l'année.