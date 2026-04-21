ENGIE annonce des volumes en recul au 1er trimestre, en raison de températures plus élevées qu'un an plus tôt, affectant ses activités de distribution et de fourniture de gaz en France. L'effet volume ressort à -7,1 TWh dans les infrastructures.
Les segments B2C (particuliers) et B2B (entreprises) affichent également des baisses respectives de -1,7 TWh et -0,8 TWh.
Cette évolution pèse mécaniquement sur la rentabilité, avec une sensibilité estimée d'environ ±10 MEUR par TWh pour les activités de fourniture et ±8 MEUR par TWh pour les réseaux.
Côté production, le nucléaire en France progresse légèrement à 2,0 TWh contre 1,9 TWh un an plus tôt, tandis que l'hydraulique reste stable à 4,5 TWh.
Enfin, le groupe précise que la couverture de sa production nucléaire en Europe concerne désormais uniquement la France à partir de 2026, la production belge n'étant plus exposée au marché après l'accord de prolongation de 10 ans de certains réacteurs.
"Ce document est sans surprise par rapport aux attentes", a commenté Pierre-Alexandre Ramondenc, qui suit le dossier chez AlphaValue.
L'analyste rapporte que l'hydroélectricité devrait pâtir d'un effet prix négatif malgré des volumes stables, tandis que les activités thermiques reculeront, pénalisées par des cessions au Moyen-Orient et un change défavorable.
Les réseaux (Network) devraient rester stables sur le plan tarifaire, mais subir l'impact de conditions climatiques plus douces et de volumes en baisse, une tendance également attendue dans les autres segments, en partie compensée par les investissements.
Côté B2B, l'objectif annuel est maintenu, mais traduit un recul attendu, lié à des effets exceptionnels favorables l'an dernier qui disparaissent progressivement. "Aucun impact du contexte géopolitique au Moyen-Orient n'est anticipé" conclut le spécialiste.
Peu avant midi, le titre gagnait 0,75% à Paris et s'adjuge plus de 26% depuis le début de l'année.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.