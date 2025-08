Engie : protocole d'accord avec Santos dans le gaz naturel en Australie

Santos a annoncé lundi avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec Engie en vue de fournir au groupe énergétique du gaz naturel issu du projet Narrabri et devant être destiné au marché domestique de la côte est australienne.



Selon les termes du contrat, Santos fournirait à Engie jusqu'à 20 pétajoules (PJ) par an de gaz naturel provenant du champ Narrabri, et ce pendant au moins dix ans à compter du démarrage des opérations.



Engie s'engagerait de son côté à destiner 100% de ce volume au marché intérieur australien.



Les deux groupes ont par ailleurs convenu d'examiner des opportunités dans le domaine de la décarbonation via l'activité de gestion de carbone tierce de Santos, notamment à travers un projet de captage et stockage du carbone (CSC) actuellement à l'étude.



Dans un communiqué, Santos précise que l'accord de fourniture de gaz de Narrabri reste soumis à sa décision finale d'investissement.



Santos, qui a acquis cet actif en 2011, travaille depuis maintenant plus d'une décennie à son développement, dans lequel il a investi à ce jour plus de 1,5 milliard de dollars australiens.



En 2020, le groupe s'est engagé volontairement à réserver 100% de la production de Narrabri au marché intérieur, notamment afin que les clients de Sydney et de la région de Nouvelle-Galles du Sud puissent compter sur un approvisionnement local et compétitif en gaz.