Engie annonce avoir remporté deux lots lors d'un appel d'offres organisé par l'ANEEL (Agence brésilienne de l'énergie électrique), pour un revenu annuel autorisé de 122,7 millions de reals brésiliens (environ 20,5 MEUR). Les concessions, attribuées pour 30 ans, portent sur la construction et l'exploitation de 143 kilomètres de lignes de transport entre les États du Paraná et de Santa Catarina, ainsi que sur 5 compensateurs synchrones dans le nord-est du pays.
Ces équipements visent à stabiliser le réseau électrique en générant de la puissance réactive, un enjeu clé dans un contexte d'intégration croissante des énergies renouvelables. Les projets s'inscrivent à proximité d'actifs existants du groupe, qui dispose déjà de 16,5 GW de capacités renouvelables installées au Brésil.
Ils contribueront à améliorer la fiabilité du système électrique et à relier plus efficacement les zones de production aux zones de consommation, tout en offrant des revenus régulés et indexés sur l'inflation.
"Ces contrats marquent une étape importante vers notre objectif d'exploiter 10 000 kilomètres d'actifs de transport d'ici 2030", a commenté Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des Infrastructures.
Engie a conclu la séance sur un gain de 3,8% qui lui permet de signer une progression de près de 24% depuis le début de l'année.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.