Engie remporte des concessions de transport d'électricité au Brésil

Le groupe énergétique renforce sa présence dans les infrastructures électriques avec des projets stratégiques soutenant les renouvelables.

Engie annonce avoir remporté deux lots lors d'un appel d'offres organisé par l'ANEEL (Agence brésilienne de l'énergie électrique), pour un revenu annuel autorisé de 122,7 millions de reals brésiliens (environ 20,5 MEUR). Les concessions, attribuées pour 30 ans, portent sur la construction et l'exploitation de 143 kilomètres de lignes de transport entre les États du Paraná et de Santa Catarina, ainsi que sur 5 compensateurs synchrones dans le nord-est du pays.



Ces équipements visent à stabiliser le réseau électrique en générant de la puissance réactive, un enjeu clé dans un contexte d'intégration croissante des énergies renouvelables. Les projets s'inscrivent à proximité d'actifs existants du groupe, qui dispose déjà de 16,5 GW de capacités renouvelables installées au Brésil.



Ils contribueront à améliorer la fiabilité du système électrique et à relier plus efficacement les zones de production aux zones de consommation, tout en offrant des revenus régulés et indexés sur l'inflation.



"Ces contrats marquent une étape importante vers notre objectif d'exploiter 10 000 kilomètres d'actifs de transport d'ici 2030", a commenté Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des Infrastructures.



Engie a conclu la séance sur un gain de 3,8% qui lui permet de signer une progression de près de 24% depuis le début de l'année.