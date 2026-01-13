Engie remporte son premier projet hybride en Inde

Engie a remporté son premier projet hybride en Inde, combinant 200 MW de solaire photovoltaïque avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 100 MW / 600 MWh.



Ce projet permettra de stocker et fournir jusqu'à 6 heures d'énergie renouvelable.



Avec près de 2 GW d'actifs renouvelables en exploitation ou en cours de construction, et après avoir remporté en novembre son premier projet BESS autonome (280 MW / 560 MWh) dans le pays, Engie continue d'étendre sa présence sur le marché indien en pleine croissance.



Avec 55 GW de capacités d'énergies renouvelables et de stockage déjà en exploitation au 30 septembre 2025, le groupe est en bonne voie pour atteindre son ambition de 95 GW dans le monde d'ici à 2030.



" En combinant le solaire à grande échelle avec un stockage longue durée, nous renforçons la résilience du réseau et rendons possible la fourniture d'électricité renouvelable disponible 24 heures sur 24 à nos clients" a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie en charge des activités Renewable & Flexible Power.