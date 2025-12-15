Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d'approvisionnement électrique en Belgique, en mettant en service et en développant de nouvelles infrastructures.
La centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) est désormais disponible pour le réseau.
Engie a également mis en service, avec deux mois d'avance, son Système de Stockage d'Énergie par Batteries (BESS) à Vilvorde, l'un des plus importants d'Europe. Avec sa capacité de 200 MW / 800 MWh.
BESS Vilvorde permet de stocker et de restituer pendant 4 heures l'équivalent de la consommation électrique quotidienne de près de 100 000 foyers.
Une extension à 300 MW / 1 200 MWh est à l'étude. Avec Vilvorde, Kallo et Drogenbos, Engie disposera d'ici 2027 d'une capacité installée de 380 MW / 1,5 GWh de stockage par batteries en Belgique.
"En Belgique comme ailleurs, notre stratégie repose sur la complémentarité : production renouvelable, stockage et actifs pilotables pour un système électrique fiable, bas carbone et compétitif. ", a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
