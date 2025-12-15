Engie renforce la résilience du système électrique belge

Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d'approvisionnement électrique en Belgique, en mettant en service et en développant de nouvelles infrastructures.



La centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) est désormais disponible pour le réseau.



Engie a également mis en service, avec deux mois d'avance, son Système de Stockage d'Énergie par Batteries (BESS) à Vilvorde, l'un des plus importants d'Europe. Avec sa capacité de 200 MW / 800 MWh.



BESS Vilvorde permet de stocker et de restituer pendant 4 heures l'équivalent de la consommation électrique quotidienne de près de 100 000 foyers.



Une extension à 300 MW / 1 200 MWh est à l'étude. Avec Vilvorde, Kallo et Drogenbos, Engie disposera d'ici 2027 d'une capacité installée de 380 MW / 1,5 GWh de stockage par batteries en Belgique.



"En Belgique comme ailleurs, notre stratégie repose sur la complémentarité : production renouvelable, stockage et actifs pilotables pour un système électrique fiable, bas carbone et compétitif. ", a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.

