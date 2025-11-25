L'action Engie compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris, où le groupe énergétique profite d'une note favorable de RBC dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat.
A 10h05, le titre gagne 0,7%, après avoir démarré la séance en hausse de 1,5%, contre un gain de 0,1% au même instant pour l'indice vedette parisien et de 0,4% pour l'indice STOXX européen du secteur de l'énergie.
Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, RBC estime que l'attrait des activités d'Engie dans le stockage de l'énergie par batteries (BESS) est sous-estimé par le marché, expliquant que les récents investissements de cinq milliards d'euros consentis par l'entreprise dans le domaine pourraient générer de bonnes surprises au niveau des résultats à partir de 2027.
De son point de vue, la révision à la hausse des prévisions du consensus des analystes devrait ainsi contribuer à alimenter la revalorisation du titre, qui se traite actuellement sur la base d'une décote de 22% par rapport aux autres acteurs intégrés du secteur, ce qui le conduit à initier le suivi de la valeur avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 25 euros.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
