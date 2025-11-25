Engie se distingue, RBC initie le titre à l'achat

L'action Engie compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris, où le groupe énergétique profite d'une note favorable de RBC dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat.



A 10h05, le titre gagne 0,7%, après avoir démarré la séance en hausse de 1,5%, contre un gain de 0,1% au même instant pour l'indice vedette parisien et de 0,4% pour l'indice STOXX européen du secteur de l'énergie.



Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, RBC estime que l'attrait des activités d'Engie dans le stockage de l'énergie par batteries (BESS) est sous-estimé par le marché, expliquant que les récents investissements de cinq milliards d'euros consentis par l'entreprise dans le domaine pourraient générer de bonnes surprises au niveau des résultats à partir de 2027.



De son point de vue, la révision à la hausse des prévisions du consensus des analystes devrait ainsi contribuer à alimenter la revalorisation du titre, qui se traite actuellement sur la base d'une décote de 22% par rapport aux autres acteurs intégrés du secteur, ce qui le conduit à initier le suivi de la valeur avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 25 euros.