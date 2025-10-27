Engie North America a annoncé lundi avoir conclu de nouveaux accords d'achat d'électricité renouvelable avec Meta, ce qui va porter à plus de 1,3 GW le total des PPA contractés par le groupe technologique américain auprès de l'énergéticien.
Ces capacités seront fournies à partir du projet solaire Swenson Ranch Solar de 600 MW, situé au sud-est de Lubbock (Texas), le plus grand projet d'énergies renouvelables du portefeuille de 11 GW dans le solaire, l'éolien et le stockage par batteries qu'exploite Engie en Amérique du Nord.
Le projet Swenson, dont le démarrage est prévu en 2027, sera entièrement dédié à la fourniture d'électricité à Meta, qui prévoit de l'utiliser afin d'alimenter ses centres de données aux Etats-Unis.
Engie prévoit d'investir 900 millions de dollars dans le cadre de sa construction.
