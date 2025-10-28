Engie annonce la signature d'un nouveau contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Meta. Ce contrat porte sur l'intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall au Texas.
Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d'Engie aux États-Unis. Le Groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries).
Meta achètera 100 % de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.
Avec ce nouvel accord, la capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint plus de 1,3 GW, répartis sur quatre grands projets renouvelables au Texas.
' Ce nouvel accord avec Meta illustre pleinement la capacité d'Engie à concevoir et à réaliser des projets renouvelables d'envergure, en mobilisant efficacement l'ensemble de la chaîne de valeur locale ' a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Enhie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
