Engie : une copie trimestrielle qui manque de jus

Engie (-1,92% à 27,04 euros) affiche l'un des plus forts replis du CAC 40 ce jeudi, pénalisé par une contre-performance au premier trimestre 2026. Sur cette période, le fournisseur de gaz naturel et d'électricité a généré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, en baisse de 11,6% en brut et de 9,5% en organique. L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6% en brut et de 12,3% en organique. Il était attendu à 4,6 MdsEUR. L'EBITDA (hors Nucléaire) ressort à 4,6 MdsEUR, en repli de 6% en brut et de 4,4% en organique.

Dépassant le consensus de 3,3 MdsEUR, l'EBIT (hors Nucléaire) s'est établi à 3,4 MdsEUR, en diminution de 8,4% en brut et de 6,6% en organique, en comparaison d'un premier trimestre 2025 particulièrement fort et reflétant une normalisation du marché.



L'énergéticien a été confronté sur ce trimestre à un effet global négatif de 49 MEUR du taux de change, principalement lié à la dépréciation du dollar américain. Aussi, le groupe a subi l'effet température normatif qui a généré une variation négative de 90 MEUR par rapport au premier trimestre 2025 pour les pôles Networks, B2C et B2B en France.



Sur cette période de trois mois, le cash flow from operations s'est établi à 3 MdsEUR, en baisse de 1 MdEUR par rapport au premier trimestre 2025, en ligne avec la baisse de l'EBITDA avec la sortie du nucléaire.



Performance mitigée par pôle d'activité



Le bilan par segment d'activité est contrasté sur ce premier trimestre.



L'EBIT des activités Renewables & BESS (renouvelables et système de stockage d'énergie par batterie) est ressorti en hausse organique de 2,6 %, porté par la contribution des nouveaux actifs mis en service, par un effet prix favorable en Amérique latine, ainsi que par une amélioration de la performance opérationnelle.



L'EBIT des activités Gas generation a reculé de 37,2 % en organique principalement en raison de la baisse attendue des spreads captés en Europe



L'EBIT des activités Networks (réseaux) est en croissance organique de 0,7 %, soutenu par l'augmentation des tarifs en Europe intervenus courant 2025 et la bonne performance opérationnelle. Ces éléments positifs ont été atténués, en France, par un effet climat négatif, en raison de températures plus chaudes que l'an passé.



Pour la division Supply and Energy Management (approvisionnement et gestion de l'énergie), l'EBIT de l'activité B2C est en croissance organique de 8,6 %. Cette progression est principalement portée par une gestion de portefeuille efficace et une bonne performance opérationnelle. Par contre, l'EBIT de l'activité B2B a diminué de 29,4% en organique principalement en raison d'effets de saisonnalité moins

marqués cette année et d'une baisse progressive des marges sur les contrats conclus historiquement dans un contexte de forte volatilité. La dynamique commerciale demeure solide.



Dans ce segment, Engie n'a subi aucune perturbation pour ses clients gaz grâce à la diversification de son portefeuille d'approvisionnement, malgré la crise géopolitique en cours au Moyen-Orient.



"Engie a réalisé un début d'année solide, marqué par une bonne performance financière et une exécution opérationnelle robuste. Nous avons poursuivi le développement de nos activités dans les renouvelables et les batteries, au plus près des besoins des territoires et de nos clients, ainsi que dans les réseaux électriques, avec le gain de nouveaux projets en Amérique latine. Au Moyen-Orient nos équipes ont été pleinement mobilisées afin de garantir la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que la continuité de nos opérations, en étroite collaboration avec nos parties prenantes locales", a commenté Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, en réaction à cette publication trimestrielle.



Perspectives 2026 maintenues



En parallèle de la divulgation de ses résultats trimestriels, l'acteur de la transition énergétique annonce la finalisation de l'acquisition de UK Power Networks, attendue aujourd'hui, avec près de deux mois d'avance sur le calendrier annoncé. Il s'agit d'une étape structurante

qui renforce la présence de la société dans les activités régulées et son profil de utility.



En outre, le groupe a entamé des discussions avec le gouvernement belge afin de transférer l'ensemble de ses activités nucléaires à celui-ci.



Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, le groupe énergétique confirme ses perspectives pour l'année 2026. Le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer entre 4,6 et 5,2 MdsEUR. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 MdsEUR.



Oddo BHF optimiste



Oddo BHF relève trois points encourageants dans cette publication.



Premièrement, le plan de performance est en bonne voie pour l'année avec une contribution de 120 MEUR au premier trimestre 2026, ce qui devrait insuffler une dynamique positive aux bénéfices.



Deuxièmement, l'acquisition d'UK Power Network finalisée avec deux mois d'avance sur le calendrier prévu, contribue ainsi plus tôt que prévu aux résultats.



Enfin, la sous-performance de la production de gaz est en partie due à des facteurs non récurrents.



L'analyste reste à surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 34 EUR. "Notre valorisation repose sur une approche de flux de trésorerie actualisés (DCF) par secteur d'activité", explique le broker pour justifier sa décision.