Engie va fournir du biométhane à PepsiCo au Royaume-Uni
Engie annonce la signature d'un Biomethane purchase agreement (BPA) de 10 ans avec PepsiCo UK, une première pour l'industrie agroalimentaire au Royaume-Uni et pour PepsiCo dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Dans ce cadre, le groupe énergétique construira une nouvelle unité de méthanisation par digestion anaérobie qui fournira chaque année 60 GWh de biométhane à PepsiCo UK, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 5000 foyers.
Ce contrat, qui démarrera en 2027, une fois l'installation mise en service, aidera PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation : le gaz renouvelable produit devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 de plus de 10 900 tonnes par an.
"Cette nouvelle unité contribuera à notre ambition d'atteindre 10 TWh de capacité annuelle de production de biométhane en Europe", souligne Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités infrastructures.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 98 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2024 s'élève à 73,8 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
