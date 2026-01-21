Engie va fournir du biométhane à PepsiCo au Royaume-Uni

Engie annonce la signature d'un Biomethane purchase agreement (BPA) de 10 ans avec PepsiCo UK, une première pour l'industrie agroalimentaire au Royaume-Uni et pour PepsiCo dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Dans ce cadre, le groupe énergétique construira une nouvelle unité de méthanisation par digestion anaérobie qui fournira chaque année 60 GWh de biométhane à PepsiCo UK, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 5000 foyers.



Ce contrat, qui démarrera en 2027, une fois l'installation mise en service, aidera PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation : le gaz renouvelable produit devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 de plus de 10 900 tonnes par an.



"Cette nouvelle unité contribuera à notre ambition d'atteindre 10 TWh de capacité annuelle de production de biométhane en Europe", souligne Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités infrastructures.