L'essentiel :

- Engie s'associe à Villes de France pour réaliser 100 études de potentiel.

- Ces études visent à accélérer le déploiement des réseaux de froid urbain.

- Le partenariat cible une meilleure exploitation des ressources énergétiques en milieu urbain.



Engie, en partenariat avec l'association Villes de France, va entreprendre la réalisation de 100 études de potentiel afin de favoriser le développement des réseaux de froid urbain. Cette initiative a pour objectif d'identifier les opportunités et les besoins spécifiques des territoires concernés.



Les études permettront d'analyser les capacités locales et les ressources disponibles pour optimiser la mise en place de ces réseaux. Ce projet s'inscrit dans une démarche visant à accélérer le déploiement des infrastructures de froid urbain, en lien avec les enjeux énergétiques actuels.



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