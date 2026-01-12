Engie va racheter 2,2 millions d'actions

Engie indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement la mission de l'assister pour l'acquisition d'un nombre maximum de 2 200 000 actions sur une période de 10 jours commençant ce 12 janvier (sous réserve de prolongation).

Le prix par action à payer par le groupe énergétique ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 30 euros tel qu'arrêté par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2025 qui a autorisé ce programme de rachat d'actions.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations d'Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.