Le prix par action à payer par le groupe énergétique ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 30 euros tel qu'arrêté par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2025 qui a autorisé ce programme de rachat d'actions.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations d'Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.