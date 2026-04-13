Engie Vianeo va déployer ses points de charge en Wallonie

Engie annonce qu'après avoir remporté le marché de la Région Bruxelles-Capitale en mars, sa marque dédiée à la mobilité électrique, Engie Vianeo, vient d'être sélectionnée par les autorités wallonnes pour déployer 2 926 points de charge.

Le projet en Wallonie prévoit, d'ici 2 ans, l'installation de 2 926 points de charge (1 625 bornes) de 22 kW, répartis sur l'ensemble du territoire wallon : centres-villes, places de villages, équipements sportifs et autres lieux publics. Engie Vianeo assurera l'exploitation du réseau pendant 10 ans. À terme, 242 communes, soit la quasi-totalité du territoire wallon, seront couvertes.



Avec ce nouveau marché remporté en Belgique, après celui de Bruxelles-Capitale (1 640 points de charge - 835 bornes), Engie Vianeo consolide sa position de leader en Belgique dans le domaine de la mobilité électrique, avec un objectif de 12 000 points de charge d'ici 2028. Déjà présent à Bruxelles ainsi qu'en Flandre, il opère aujourd'hui le réseau de recharge le plus étendu du pays avec près de 7 000 points de charge (3 500 bornes).



Plus largement, Engie ambitionne de figurer parmi les cinq premiers opérateurs européens de recharge électrique publique d'ici 2030. Le groupe énergétique vise 25 000 points de charge en Europe, dont 1 000 pour les poids lourds.