Engie Vianeo va déployer ses points de charge en Wallonie
Engie annonce qu'après avoir remporté le marché de la Région Bruxelles-Capitale en mars, sa marque dédiée à la mobilité électrique, Engie Vianeo, vient d'être sélectionnée par les autorités wallonnes pour déployer 2 926 points de charge.
Le projet en Wallonie prévoit, d'ici 2 ans, l'installation de 2 926 points de charge (1 625 bornes) de 22 kW, répartis sur l'ensemble du territoire wallon : centres-villes, places de villages, équipements sportifs et autres lieux publics. Engie Vianeo assurera l'exploitation du réseau pendant 10 ans. À terme, 242 communes, soit la quasi-totalité du territoire wallon, seront couvertes.
Avec ce nouveau marché remporté en Belgique, après celui de Bruxelles-Capitale (1 640 points de charge - 835 bornes), Engie Vianeo consolide sa position de leader en Belgique dans le domaine de la mobilité électrique, avec un objectif de 12 000 points de charge d'ici 2028. Déjà présent à Bruxelles ainsi qu'en Flandre, il opère aujourd'hui le réseau de recharge le plus étendu du pays avec près de 7 000 points de charge (3 500 bornes).
Plus largement, Engie ambitionne de figurer parmi les cinq premiers opérateurs européens de recharge électrique publique d'ici 2030. Le groupe énergétique vise 25 000 points de charge en Europe, dont 1 000 pour les poids lourds.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.