Eni a finalisé la cession de 30 % du projet Baleine en Côte d'Ivoire à Vitol. Le projet Baleine est le principal développement offshore du pays et est aujourd'hui détenu par Eni (47,25 %), Vitol (30 %) et Petroci (22,75 %).
La transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser son portefeuille en amont en accélérant la monétisation des découvertes d'exploration par le biais de la cession de participations.
Eni et Vitol sont déjà partenaires dans les projets OCTP et Block 4 au Ghana, et cette transaction renforce encore leur collaboration en Afrique de l'Ouest.
Actuellement, Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 2,1 millions de mètre cube de gaz par jour à partir des phases 1 et 2. Avec le lancement de la phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 5,66 millions de mètre cube de gaz par jour.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.