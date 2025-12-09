Plénitude (Eni) a inauguré le projet solaire de Caparacena à Chimeneas (Grenade).
Le projet, l'un des plus importants du portefeuille de l'entreprise en Espagne, couvre 264 hectares et comprend trois parcs photovoltaïques de 50 MW chacun.
Le complexe, qui comprend plus de 274 000 modules bifaciaux et dispose d'une capacité installée totale de 150 MWp, pourra produire environ 320 GWh d'électricité par an.
À Séville, l'entreprise possède déjà la centrale photovoltaïque Guillena, d'une capacité installée de 230 MW, et poursuit l'avancement de la construction de 200 MW supplémentaires du projet Entrenúcleos. . " Avec un portefeuille national de près de 1,5 GW de capacité installée, nous continuons à promouvoir les solutions renouvelables, en soutenant le développement responsable du paysage et de son histoire. " a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables pour l'Europe occidentale et directrice générale de Plenitude Renovables Espagne.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
