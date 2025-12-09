Plénitude (Eni) a inauguré le projet solaire de Caparacena à Chimeneas (Grenade).

Le projet, l'un des plus importants du portefeuille de l'entreprise en Espagne, couvre 264 hectares et comprend trois parcs photovoltaïques de 50 MW chacun.

Le complexe, qui comprend plus de 274 000 modules bifaciaux et dispose d'une capacité installée totale de 150 MWp, pourra produire environ 320 GWh d'électricité par an.

À Séville, l'entreprise possède déjà la centrale photovoltaïque Guillena, d'une capacité installée de 230 MW, et poursuit l'avancement de la construction de 200 MW supplémentaires du projet Entrenúcleos.
" Avec un portefeuille national de près de 1,5 GW de capacité installée, nous continuons à promouvoir les solutions renouvelables, en soutenant le développement responsable du paysage et de son histoire. " a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables pour l'Europe occidentale et directrice générale de Plenitude Renovables Espagne.