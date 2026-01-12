Eni a lancé aujourd'hui avec succès une obligation subordonnée hybride perpétuelle d'une valeur nominale de 1 milliard d'euros.
L'obligation hybride, rachetée par des investisseurs institutionnels, a été placée sur le marché des Euro-obligations et a reçu des commandes de plus de 6 milliards d'euros, principalement du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.
L'obligation hybride portera un coupon annuel de 4,125 % jusqu'à la première date de réinitialisation, prévue pour 6,25 ans après l'émission (19 avril 2032).
L'obligation hybride sera négociée sur le marché réglementé de Borsa Italiana et à la Bourse du Luxembourg. La date de règlement devrait être prévue pour le 19 janvier 2026.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
