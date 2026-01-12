Eni a lancé aujourd'hui avec succès une obligation subordonnée hybride perpétuelle d'une valeur nominale de 1 milliard d'euros.

L'obligation hybride, rachetée par des investisseurs institutionnels, a été placée sur le marché des Euro-obligations et a reçu des commandes de plus de 6 milliards d'euros, principalement du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

L'obligation hybride portera un coupon annuel de 4,125 % jusqu'à la première date de réinitialisation, prévue pour 6,25 ans après l'émission (19 avril 2032).

L'obligation hybride sera négociée sur le marché réglementé de Borsa Italiana et à la Bourse du Luxembourg. La date de règlement devrait être prévue pour le 19 janvier 2026.