Eni à plein gaz en Indonésie et offensive verte en Sicile

Ce lundi, Eni (+3,03% à 22,41 euros) occupe la tête du FTSE MIB à Milan après deux annonces stratégiques : la nouvelle découverte massive de gaz en Indonésie et le renforcement de son partenariat dans les biocarburants, avec Saipem (géant italien de l'ingénierie et de la construction, historiquement spécialisé dans le secteur de l'énergie - pétrole et gaz).

Eni a officialisé une découverte géante de gaz via le puits d'exploration Geliga-1, foré dans le bloc Ganal (bassin de Kutei) au large de l'Indonésie, à environ 70 km des côtes du Kalimantan oriental. Le forage de ce puits a révélé des réserves estimées à environ 5 billions de pieds cubes (près de 5 000 milliards de pieds cubes) de gaz et 300 millions de barils de condensats.



"Le puits Geliga-1 a été foré jusqu'à une profondeur totale d'environ 5 100 mètres, sous une tranche d'eau de près de 2 000 mètres. Il a traversé une importante colonne de gaz dans l'intervalle cible du Miocène, lequel présente d'excellentes propriétés pétrophysiques. Un test de formation (DST) est prévu pour évaluer la productivité du réservoir", explique la société italienne d'hydrocarbures.



La découverte de Geliga-1 s'inscrit dans une série de succès dans ce bassin de Kutei. Elle fait suite à la découverte géante de Geng North fin 2023, située à seulement 20 km au sud de Geliga, ainsi qu'à celle du puits Konta-1 annoncée en décembre 2025.



Ces résultats confirment le potentiel considérable du système gazier du bassin et la modularité des ressources dans la zone.



"La découverte de Geliga-1 fait également suite aux récentes décisions finales d'investissement (FID) concernant le projet gazier de Gendalo et Gandang (South Hub), ainsi que les champs de Geng North et Gehem (North Hub). Le projet North Hub s'appuiera sur une nouvelle unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) d'une capacité de traitement d'un milliard de pieds cubes standard par jour (bscfd) de gaz et de 90 000 barils par jour (bpd) de condensats, ainsi que sur l'usine de GNL de Bontang déjà existante", détaille Eni.



"La découverte de Geliga-1 est située dans le contrat de partage de production (PSC) de Ganal, opéré par Eni avec une participation de 82%, aux côtés de Sinopec qui détient les 18% restants. Le PSC de Ganal fait partie d'un portefeuille de 19 blocs (14 en Indonésie et 5 en Malaisie) qui seront transférés à Searah, une coentreprise créée par Eni et Petronas et annoncée en novembre 2025.



Cette nouvelle entité intégrera les actifs, l'expertise technique et les capacités financières nécessaires pour soutenir la croissance et renforcer sa position en Asie du Sud-Est.



"Le plan de développement de Searah prévoit la mise en valeur d'environ 3 milliards de barils équivalent pétrole (bep) de ressources découvertes, ainsi que l'exploitation d'un important potentiel d'exploration. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026. Parallèlement, la valorisation auprès d'un tiers d'une participation de 10% dans le portefeuille d'Eni Indonesia (non inclus dans la transaction Searah) est en cours et devrait aboutir en 2026. La découverte de Geliga vient accroître la valeur de cette cession", souligne Eni.



Présente en Indonésie depuis 2001, Eni y détient actuellement un portefeuille amont diversifié couvrant l'exploration, le développement et la production. Sa production nette s'élève à environ 90 000 barils équivalent pétrole par jour, provenant principalement des champs offshore de Jangkrik et Merakes, au large du Kalimantan oriental.



Synergie accrue avec Saipem



En outre, selon AlphaValue, Eni Industrial Evolution (filiale stratégique d'Eni) a confié à Saipem le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) de la bioraffinerie de Priolo (Sicile), prolongeant ainsi le partenariat dans le bioraffinage actif depuis 2023 entre les deux sociétés.



Le projet, d'une valeur d'environ 700 millions d'euros à l'achèvement, prévoit une livraison fin 2028. Une fois opérationnel, le site affichera une capacité de 500 000 tonnes/an dédiée aux carburants durables pour l'aviation (SAF/biojet) et de diesel HVO,



HVO signifie Hydrotreated Vegetable Oil. C'est de l'huile végétale hydrotraitée. Il s'agit d'un biocarburant de nouvelle génération, souvent considéré comme le remplaçant "propre" du diesel fossile).



Pour Eni, ce projet à Priolo s'inscrit dans sa stratégie de montée en puissance dans le SAF, portée par les mandats ReFuelEU Aviation. Ce projet arrive au moment opportun, compte tenu de la forte demande de kérosène et des pénuries d'approvisionnement qui frappent actuellement l'Europe, conséquence directe de la crise actuelle entre l'Iran et les Etats-Unis.



Le bureau d'études souligne que "le marché du HVO/SAF sera plus saturé d'ici 2028, alors que Neste et TotalEnergies Renewables auront également augmenté leurs capacités d'ici là. Il considére cette annonce comme "une nouvelle globalement positive tant pour Saipem que pour Eni".



"Si Eni figure parmi nos valeurs préférées (franchise pick) en zone EMEA, c'est d'abord pour ses succès records en exploration. Mais sa force réside surtout dans sa capacité unique à monétiser ces découvertes : grâce à ses infrastructures régionales, au GNL flottant (FLNG) et à son modèle de sociétés satellites, le groupe italien accélère la mise sur le marché et la valorisation financière de ses actifs", fait savoir de son côté Jefferies.