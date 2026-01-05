Eni a transféré la branche commerciale de l'unité Refining Evolution & Transformation

Eni annonce que la branche commerciale de l'unité Refining Evolution & Transformation a été transférée à la nouvelle société Eni Industrial Evolution.



Cette société assurer la gestion des actifs traditionnels (raffineries et dépôts) en Europe et au Moyen-Orient.



La transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à garantir une offre énergétique entièrement décarbonée tant dans les processus de production que pour les consommateurs.



Au 1er janvier, Eni Industrial Evolution comprend les raffineries de Sannazzaro de' Burgondi (Pavie) et Tarente, la participation dans la coentreprise de la raffinerie Milazzo et la raffinerie de Livourne, l'usine de Robassomero, le Centre de Recherche Sud à San Filippo del Mela, les principaux actifs logistiques - notamment les dépôts et les pipelines - ainsi que les parts dans Ecofuel et Costiero Gas Livorno.



Les activités de transformation des matières premières et des semi-produits dans les raffineries, ainsi que la réception, la manipulation, le stockage et la livraison des produits dans les raffineries et dépôts, seront assurées par des contrats entre Eni et Eni Industrial Evolution.