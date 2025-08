Eni et LG Chem lancent une usine en Corée du Sud

Eni annonce, via sa filiale Enilive, le début des travaux de la première usine sud-coréenne de carburants durables HVO (huile végétale hydrotraitée) et SAF (carburant d'aviation durable), en partenariat avec LG Chem.



Située à Daesan, cette installation opérée par la coentreprise LG-Eni BioRefining sera mise en service en 2027 et traitera environ 400 000 tonnes de bio-intrants renouvelables par an.





Les carburants seront produits grâce à la technologie Ecofining, développée avec Honeywell UOP, à partir d'huiles usagées et de résidus.



Stefano Ballista, CEO d'Enilive, précise que ce projet contribuera à atteindre l'objectif d'Eni de dépasser 5 millions de tonnes de capacité de bio-raffinage d'ici 2030, dont plus de 2 millions de SAF.



Ce nouveau site renforce la présence d'Eni en Asie et son rôle de leader mondial dans la transition vers les énergies bas carbone.