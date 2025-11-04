Suite à l'approbation de l'opération par les autorités compétentes, Eni annonce la finalisation de la vente d'une participation de 20% dans le capital de Plenitude aux fonds Ares Alternative Credit, affiliés à Ares Management Corporation.

Sur la base d'une valeur de fonds propres de Plenitude de 10 milliards d'euros et d'une valeur d'entreprise de plus de 12 MdsEUR, cette transaction a généré un produit de 2 MdsEUR pour la compagnie pétro-gazière italienne.

'L'accord est un élément clé de notre stratégie visant à valoriser nos sociétés satellites opérant dans la transition énergétique, en leur apportant des partenaires stratégiques et des capitaux qui soutiennent leurs plans de développement', explique Eni.