Eni finalise la cession de 20% du capital de Plenitude
Publié le 04/11/2025 à 14:24
Sur la base d'une valeur de fonds propres de Plenitude de 10 milliards d'euros et d'une valeur d'entreprise de plus de 12 MdsEUR, cette transaction a généré un produit de 2 MdsEUR pour la compagnie pétro-gazière italienne.
'L'accord est un élément clé de notre stratégie visant à valoriser nos sociétés satellites opérant dans la transition énergétique, en leur apportant des partenaires stratégiques et des capitaux qui soutiennent leurs plans de développement', explique Eni.