Eni lance la coque du Coral North FLNG destiné au Mozambique

Conformément à son calendrier, Eni fait part du lancement de la coque du Coral North FLNG, qui sera la 2e installation flottante de GNL de pointe à être déployée dans le bassin de Rovuma, au large de Cabo Delgado, au nord du Mozambique.

S'appuyant sur les connaissances et l'expérience acquises depuis le début de la production de Coral South en 2022, cette nouvelle installation produira du gaz provenant de la partie nord du réservoir de gaz de Coral.



"Coral North est conçu pour offrir une efficacité accrue et des performances optimisées, réduisant les coûts et minimisant les risques d'exécution avec pour objectif de terminer le projet dans les délais d'ici 2028", précise Eni.



Avec une capacité de liquéfaction de 3,6 MTPA, Coral North doublera la production totale de GNL du Mozambique à 7 MTPA. Cette étape positionnera le pays comme le 3e plus grand producteur et exportateur de GNL d'Afrique.