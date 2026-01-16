Eni lance la coque du Coral North FLNG destiné au Mozambique
Conformément à son calendrier, Eni fait part du lancement de la coque du Coral North FLNG, qui sera la 2e installation flottante de GNL de pointe à être déployée dans le bassin de Rovuma, au large de Cabo Delgado, au nord du Mozambique.
S'appuyant sur les connaissances et l'expérience acquises depuis le début de la production de Coral South en 2022, cette nouvelle installation produira du gaz provenant de la partie nord du réservoir de gaz de Coral.
"Coral North est conçu pour offrir une efficacité accrue et des performances optimisées, réduisant les coûts et minimisant les risques d'exécution avec pour objectif de terminer le projet dans les délais d'ici 2028", précise Eni.
Avec une capacité de liquéfaction de 3,6 MTPA, Coral North doublera la production totale de GNL du Mozambique à 7 MTPA. Cette étape positionnera le pays comme le 3e plus grand producteur et exportateur de GNL d'Afrique.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.