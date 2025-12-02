Eni lance la phase 2 de son projet de GNL au Congo

Le groupe énergétique italien Eni annonce le lancement, en avance du calendrier prévu, de la phase 2 de son projet de GNL (gaz naturel liquéfié) du Congo, avec pour objectif d'exporter la première cargaison début 2026.



Ce lancement est permis par l'arrivée de l'unité flottante de liquéfaction Nguya FLNG, une installation longue de 376 mètres sur 60 mètres de large, et l'introduction du gaz dans le nouveau système d'infrastructure offshore.



La phase 2 comprend trois plateformes de production, l'unité Scarabeo 5 dédiée au traitement et à la compression des gaz, ainsi que le FLNG Nguya pour la liquéfaction et l'exportation, avec une capacité allant jusqu'à 3 millions de tonnes par an.



Cette configuration intégrée permet le plein développement des ressources gazières des champs offshore de Nené et Litchendjili, et garantit un débit constant à la fois vers Tango FLNG, opérationnel depuis fin 2023, et Nguya FLNG.



"La phase 2 a été lancée seulement 35 mois après le début de la construction du FLNG de Nguya, établissant une nouvelle référence dans le secteur en matière de rapidité et d'efficacité dans l'exécution", met en avant Eni.