Le groupe énergétique italien Eni annonce le lancement, en avance du calendrier prévu, de la phase 2 de son projet de GNL (gaz naturel liquéfié) du Congo, avec pour objectif d'exporter la première cargaison début 2026.
Ce lancement est permis par l'arrivée de l'unité flottante de liquéfaction Nguya FLNG, une installation longue de 376 mètres sur 60 mètres de large, et l'introduction du gaz dans le nouveau système d'infrastructure offshore.
La phase 2 comprend trois plateformes de production, l'unité Scarabeo 5 dédiée au traitement et à la compression des gaz, ainsi que le FLNG Nguya pour la liquéfaction et l'exportation, avec une capacité allant jusqu'à 3 millions de tonnes par an.
Cette configuration intégrée permet le plein développement des ressources gazières des champs offshore de Nené et Litchendjili, et garantit un débit constant à la fois vers Tango FLNG, opérationnel depuis fin 2023, et Nguya FLNG.
"La phase 2 a été lancée seulement 35 mois après le début de la construction du FLNG de Nguya, établissant une nouvelle référence dans le secteur en matière de rapidité et d'efficacité dans l'exécution", met en avant Eni.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
