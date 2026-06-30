Eni lance la production de sa centrale photovoltaïque de Villarino en Espagne

Plenitude, une société contrôlée par Eni, annonce le début de la production de sa centrale photovoltaïque de Villarino, située dans la municipalité de Villarino de los Aires, à Salamanque (Castilla y Leon, Espagne), avec une capacité installée de 220 MW.

La centrale couvre environ 286 hectares avec plus de 365 000 modules bifaciaux. L'usine devrait atteindre une production annuelle estimée à plus de 400 GWh.



Les caractéristiques naturelles de la région et le relief rocheux nécessitaient des solutions techniques spécifiques durant la phase d'ingénierie et une coordination constante entre équipes spécialisées pendant la construction.



Le projet a contribué au développement de l'économie locale grâce à la création d'emplois et à l'implication d'entreprises régionales.



Plenitude atteint désormais 338 MW de capacité renouvelable en service à Castilla y Leon, incluant les centrales solaires Grijotas I & II et le parc éolien de Numancia, en plus de Villarino, confirmant ainsi sa présence et son engagement envers le secteur de l'énergie dans la région.



En Espagne, Plenitude dispose d'environ 1,8 GW de capacité renouvelable installée, ainsi qu'un pipeline de développement d'environ 2 GW, comprenant de nouvelles centrales renouvelables, des projets d'hybridation avec des systèmes de stockage et des initiatives de renouvellement de la propulsion.



" Le début de la production chez Villarino marque une étape importante dans la croissance de Plenitude dans le secteur des énergies renouvelables en Espagne, où nous continuerons à investir avec une vision à long terme, incluant le développement de systèmes de batteries à grande échelle pour soutenir nos centrales solaires et éoliennes. ", a déclaré Stefano Goberti, DG de Plenitude.