Eni fait part de sa décision finale d'investissement pour développer le projet Coral North FLNG, situé en eaux profondes au large du Mozambique, avec ses partenaires CNPC, ENH, Kogas et XRG (ADNOC). La signature a eu lieu à Maputo en présence du président mozambicain Daniel Francisco Chapo et du directeur général d'Eni, Claudio Descalzi. Le projet exploitera la partie nord du gisement Coral dans le bassin de Rovuma via une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG). La coentreprise se compose d'Eni (50%), CNPC (20%), Kogas (10%), ENH (10%) et XRG (10%). Avec une capacité de liquéfaction de 3,6 MTPA (millions de tonnes par an), Coral North portera la production totale du pays au-delà de 7 MTPA, faisant du Mozambique le 3e producteur africain de GNL. 'Ce projet doublera la contribution du Mozambique à la sécurité énergétique mondiale et aux bénéfices économiques pour le pays', a assuré Claudio Descalzi. Coral North constituera le deuxième développement majeur d'Eni au Mozambique, après Coral South, opérationnel depuis 2022.

Sa mise en service est prévue en 2028.