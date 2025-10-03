Eni fait part de sa décision finale d'investissement pour développer le projet Coral North FLNG, situé en eaux profondes au large du Mozambique, avec ses partenaires CNPC, ENH, Kogas et XRG (ADNOC). La signature a eu lieu à Maputo en présence du président mozambicain Daniel Francisco Chapo et du directeur général d'Eni, Claudio Descalzi. Le projet exploitera la partie nord du gisement Coral dans le bassin de Rovuma via une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG). La coentreprise se compose d'Eni (50%), CNPC (20%), Kogas (10%), ENH (10%) et XRG (10%). Avec une capacité de liquéfaction de 3,6 MTPA (millions de tonnes par an), Coral North portera la production totale du pays au-delà de 7 MTPA, faisant du Mozambique le 3e producteur africain de GNL. 'Ce projet doublera la contribution du Mozambique à la sécurité énergétique mondiale et aux bénéfices économiques pour le pays', a assuré Claudio Descalzi. Coral North constituera le deuxième développement majeur d'Eni au Mozambique, après Coral South, opérationnel depuis 2022.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
