Eni lance son plus grand projet solaire construit par l'entreprise au monde
Eni annonce que la production de Plenitude, une société contrôlée par Eni, a commencé dans le second bloc de 200 MW du projet photovoltaïque Renopool, situé dans la municipalité de Solana de los Barros, à Badajoz (Estrémadure, Espagne).
Renopool est le plus grand projet solaire construit par l'entreprise au monde avec une capacité installée totale de 330 MW. Ce parc est désormais pleinement opérationnel.
Le complexe comprend une centrale nord de 130 MW et une centrale sud de 200 MW. Renopool comprend environ 565 000 modules bifaciaux et devrait atteindre une production annuelle estimée à 670 GWh.
La construction a débuté en février 2024 avec le développement de l'usine nord, qui a été mise en service en juin 2025. Le projet est désormais achevé avec la finalisation et la mise en service de l'usine sud.
Plenitude confirme ainsi sa présence et son engagement dans le secteur des énergies renouvelables en Estrémadure, où elle opère également sur le marché de la vente au détail.
En Espagne, Plenitude dispose d'environ 1,8 GW de capacité installée provenant de sources renouvelables et exploite actuellement des projets éoliens et solaires en Andalousie, Estrémadure, Murcie, Castille-La Mancha, Castilla et Leon, Galice, La Rioja et Catalogne.
" La mise en service de Renopool, le plus grand projet solaire de Plenitude construit au monde, confirme notre engagement présent et futur envers l'Estrémadure. Nous sommes très reconnaissants pour la collaboration et la réponse positive que nous avons régulièrement reçues des institutions concernées, ce qui a permis le succès du projet et la réalisation efficace du calendrier prévu ", a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables pour l'Europe de l'Ouest et directrice générale de Plenitude Renewables Espagne.
Eni S.p.A. est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A. étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A. continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.