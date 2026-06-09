Eni lance son plus grand projet solaire construit par l'entreprise au monde

Eni annonce que la production de Plenitude, une société contrôlée par Eni, a commencé dans le second bloc de 200 MW du projet photovoltaïque Renopool, situé dans la municipalité de Solana de los Barros, à Badajoz (Estrémadure, Espagne).

Renopool est le plus grand projet solaire construit par l'entreprise au monde avec une capacité installée totale de 330 MW. Ce parc est désormais pleinement opérationnel.



Le complexe comprend une centrale nord de 130 MW et une centrale sud de 200 MW. Renopool comprend environ 565 000 modules bifaciaux et devrait atteindre une production annuelle estimée à 670 GWh.



La construction a débuté en février 2024 avec le développement de l'usine nord, qui a été mise en service en juin 2025. Le projet est désormais achevé avec la finalisation et la mise en service de l'usine sud.



Plenitude confirme ainsi sa présence et son engagement dans le secteur des énergies renouvelables en Estrémadure, où elle opère également sur le marché de la vente au détail.



En Espagne, Plenitude dispose d'environ 1,8 GW de capacité installée provenant de sources renouvelables et exploite actuellement des projets éoliens et solaires en Andalousie, Estrémadure, Murcie, Castille-La Mancha, Castilla et Leon, Galice, La Rioja et Catalogne.



" La mise en service de Renopool, le plus grand projet solaire de Plenitude construit au monde, confirme notre engagement présent et futur envers l'Estrémadure. Nous sommes très reconnaissants pour la collaboration et la réponse positive que nous avons régulièrement reçues des institutions concernées, ce qui a permis le succès du projet et la réalisation efficace du calendrier prévu ", a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables pour l'Europe de l'Ouest et directrice générale de Plenitude Renewables Espagne.