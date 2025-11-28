Eni met en service la première unité gazière non associée d'Angola à Soyo











Eni annonce l'inauguration, via sa coentreprise Azule Energy détenue à 50/50 avec bp, de l'usine de traitement de gaz du New Gas Consortium (NGC) à Soyo, dans le nord de l'Angola.



Ce projet, premier développement gazier non associé du pays, affiche une capacité de traitement d'environ 400 millions de pieds cubes standards par jour (environ 11,3 millions de mètres cubes de gaz par jour) et 20 000 barils de condensats par jour, alimentés par les champs offshore Quiluma et Maboqueiro.



Pour rappel, l'expression "développement gazier non associé" signifie que le gaz exploité n'est pas produit en même temps que du pétrole. En effet, dans de nombreux projets pétroliers, le gaz est un sous-produit associé à l'extraction de pétrole : on parle alors de gaz associé.



Le gaz est destiné à l'usine Angola LNG pour l'exportation et la consommation domestique. L'entrée en phase de mise en service en novembre 2025 intervient 24 mois après le lancement des travaux et avec six mois d'avance sur le calendrier.



Le NGC est opéré par Azule Energy (37,4%), aux côtés de CABGOC (31%), Sonangol E&P (19,8%), TotalEnergies (11,8%) et de l'ANPG en qualité de concessionnaire national.



















