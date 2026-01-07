Eni poursuit son programme de rachat d'actions
Publié le 07/01/2026 à 17:02
Cette opération est réalisée dans le cadre du programme d'actions du Trésor approuvé par l'Assemblée des actionnaires du 14 mai 2025.
Dès le début du programme de rachat au 20 mai 2025, Eni a acquis 102 868 729 d'actions (soit 3,27 % du capital social) pour un montant total de 1 529 999 990,34 euros.
Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, des achats effectués et des actions gratuites accordées aux dirigeants d'Eni et aux employés, Eni détient 189 696 743 actions équivalant à 6,03 % du capital social.