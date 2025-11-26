Eni renforce sa présence en Uruguay avec l'acquisition d'un bloc offshore auprès d'YPF
Publié le 26/11/2025 à 15:13
Le bloc OFF-5 couvre 16 883 km² à des profondeurs comprises entre 800 et 4100 m, à environ 200 km des côtes. Actuellement détenu et opéré par MIWEN (filiale à 100% d'YPF), il se situe dans une zone encore inexplorée mais présentant des analogies géologiques avec des bassins pétroliers prouvés.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Eni de renforcer son portefeuille d'exploration, combinant des projets à proximité d'infrastructures existantes et des opportunités à fort potentiel. Elle consolide également la coopération entre Eni et YPF, déjà partenaires sur le projet intégré de gaz naturel liquéfié Argentina LNG (ARGLNG).