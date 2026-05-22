Eni signe des accords d'approvisionnement à long terme en Indonésie

Eni a signé trois accords à long terme avec les vendeurs de GNL des projets gaziers South Hub et North Hub (tous deux exploités par Eni avec une participation substantielle moyenne de plus de 80% sur l'ensemble des deux hubs) pour l'achat de gaz naturel liquéfié en Indonésie. Ces contrats renforcent davantage le portefeuille mondial de GNL de la société italienne d'hydrocarbures et consolident le rôle de l'Indonésie en tant que fournisseur stratégique pour les marchés régionaux et internationaux.

Les accords à long terme portent sur des volumes de GNL provenant de projets de développement gazier exploités par Eni dans le bassin de Kutei, pour un volume cumulé d'environ 2 millions de tonnes par an (MTPA). Le GNL sera fourni via les installations existantes de Bontang LNG dans le Kalimantan oriental, notamment grâce à la réactivation d'un train de liquéfaction resté inactif pendant plusieurs années, maximisant ainsi l'utilisation des infrastructures énergétiques existantes de l'Indonésie.



Ces volumes de GNL supplémentaires vont diversifier et renforcer davantage le portefeuille mondial intégré d'Eni, soutenant l'objectif de l'entreprise d'atteindre plus de 20 MTPA d'approvisionnement contractuel en GNL d'ici 2030.



Les accords confirment la stratégie de croissance intégrée d'Eni, qui combine le développement gazier en amont (upstream), l'utilisation efficace des infrastructures de GNL et l'accès au marché mondial, tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de la région et en soutenant la transition énergétique grâce à des approvisionnements fiables en énergie à plus faible émission de carbone.



Eni est présente en Indonésie depuis 2001 et y détient un portefeuille amont diversifié couvrant des activités d'exploration, de développement et de production. Sa production nette s'élève à environ 90 000 barils d'équivalent pétrole par jour, provenant principalement des gisements de Jangkrik et Merakes, au large du Kalimantan oriental.