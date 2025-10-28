Eni annonce la signature au Caire d'un accord de coopération avec la Bioenergy Association for Sustainable Development, rattachée au ministère de l'Environnement égyptien, pour réaliser une étude de faisabilité sur la création d'unités de production de biogaz à partir de déchets agricoles et animaux.

Le projet, soutenu par les ministres de l'Énergie et de l'Environnement, évaluera la construction d'une installation de biodigestion capable de produire de l'électricité et de la chaleur renouvelables, ainsi que des engrais organiques à forte valeur ajoutée.

Cette initiative vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à générer des crédits carbone de qualité. Elle s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant la neutralité carbone d'ici 2050 et dans la politique égyptienne de développement durable et de diffusion des technologies de biogaz.