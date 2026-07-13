ENI signe un accord pour alimenter les véhicules BMW des flottes d'entreprises en Italie avec HVOlution

Eni et BMW annoncent un accord pour alimenter les véhicules BMW des flottes d'entreprises en Italie avec HVOlution (huile végétale hydrotraitée), un biocarburant diesel produit à partir de matières premières 100% renouvelables par Enilive.



Enilive est l'entreprise d'Eni dédiée aux produits et services pour une mobilité plus durable.



Le groupe BMW a récemment lancé sa démonstration et son développement de flottes diesel alimentées uniquement par HVO. Dans les véhicules des flottes, une nouvelle solution technique est en cours de développement par le groupe BMW.



Les flottes d'entreprises BMW impliquées dans l'initiative utilisent du HVO pur lors de leurs déplacements à travers l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, des pays où un réseau d'environ 1 700 stations Enilive fournit le produit HVOlution (HVO 100% pur).



Le Dr Martin Kaufmann, Développement Groupe Motopropulseur chez BMW Group, a déclaré : "Avec HVOlution, Enilive propose un très bon produit qui permet de réduire les émissions de CO?eq chaque jour."



Stefano Ballista, Directeur Général d'Enilive, a commenté : "Les bioraffineries Enilive à Venise et Gela traitent principalement des déchets et résidus, tels que l'huile de cuisson usagée et les graisses animales, pour produire des biocarburants HVO, qui peuvent être utilisés dans tous les moteurs diesel validés. En tant que carburant à accès direct, le HVO pur ne nécessite ni moteurs ni modifications d'infrastructure de distribution, ce qui en fait une solution facilement accessible et efficace pour accélérer la décarbonisation du transport aujourd'hui."