Eni et BMW annoncent un accord pour alimenter les véhicules BMW des flottes d'entreprises en Italie avec HVOlution (huile végétale hydrotraitée), un biocarburant diesel produit à partir de matières premières 100% renouvelables par Enilive.
Enilive est l'entreprise d'Eni dédiée aux produits et services pour une mobilité plus durable.
Le groupe BMW a récemment lancé sa démonstration et son développement de flottes diesel alimentées uniquement par HVO. Dans les véhicules des flottes, une nouvelle solution technique est en cours de développement par le groupe BMW.
Les flottes d'entreprises BMW impliquées dans l'initiative utilisent du HVO pur lors de leurs déplacements à travers l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, des pays où un réseau d'environ 1 700 stations Enilive fournit le produit HVOlution (HVO 100% pur).
Le Dr Martin Kaufmann, Développement Groupe Motopropulseur chez BMW Group, a déclaré : "Avec HVOlution, Enilive propose un très bon produit qui permet de réduire les émissions de CO?eq chaque jour."
Stefano Ballista, Directeur Général d'Enilive, a commenté : "Les bioraffineries Enilive à Venise et Gela traitent principalement des déchets et résidus, tels que l'huile de cuisson usagée et les graisses animales, pour produire des biocarburants HVO, qui peuvent être utilisés dans tous les moteurs diesel validés. En tant que carburant à accès direct, le HVO pur ne nécessite ni moteurs ni modifications d'infrastructure de distribution, ce qui en fait une solution facilement accessible et efficace pour accélérer la décarbonisation du transport aujourd'hui."
Eni S.p.A. est une entreprise énergétique intégrée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle bénéficie d'une présence significative dans les activités traditionnelles d'exploration et de production de pétrole et de gaz conventionnels, ainsi que dans la commercialisation de gaz et de GNL grâce à un vaste portefeuille d'approvisionnements. Eni S.p.A. s'engage, à travers des modèles économiques innovants, dans le développement des nouvelles énergies et des services de décarbonisation. Dans le secteur pétrolier et pétrochimique en aval, un important processus de transformation et de reconversion est en cours. Dans le cadre des activités liées à la transition énergétique, le modèle satellite d'Eni S.p.A. prévoit la création d'entités engagées dans le développement de produits et de solutions à faible empreinte carbone, capables, grâce à l'apport de capitaux spécialisés, de croître de manière autonome et financièrement indépendante, en créant ainsi de la valeur pour la société mère.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.