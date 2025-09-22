Eni annonce un accord d'achat d'électricité (PPA) de plus de 1 MdUSD avec Commonwealth Fusion Systems (CFS) pour la fourniture d'énergie issue de la première centrale à fusion ARC de 400 MW en Virginie, attendue au début des années 2030.
Actionnaire de CFS depuis 2018, Eni renforce ainsi sa collaboration technologique par une dimension commerciale. Claudio Descalzi, directeur général, estime que cet engagement marque 'un tournant où la fusion devient une opportunité industrielle à part entière'.
Bob Mumgaard, directeur général de CFS, souligne que la confiance d'Eni valide la valeur stratégique de la fusion sur le réseau. CFS a déjà signé un autre contrat similaire au cours des trois derniers mois.
Cet accord s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à soutenir la fusion comme nouveau paradigme énergétique propre, sûr et quasi inépuisable, et confirme son engagement pour une transition énergétique durable.
Eni signe un contrat d'achat d'électricité de plus de 1 MdUSD avec CFS
Publié le 22/09/2025 à 16:56
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager