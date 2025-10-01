Eni signe un contrat d'exploration en Côte d'Ivoire
Publié le 01/10/2025 à 14:08
La licence couvre 2926 km² dans le bassin sédimentaire ivoirien, à des profondeurs marines de 1000 à 3000 mètres, pour une durée maximale de 9 ans.
Le périmètre est contigu au bloc CI-205, où Eni a découvert Calao en mars 2024, offrant des synergies potentielles pour de futurs développements.
Le groupe, présent en Côte d'Ivoire depuis 2017, produit actuellement plus de 62 000 barils de pétrole et 75 millions de pieds cubes '2,1 millions de de gaz par jour. Ces volumes doivent atteindre 150 000 barils et 200 millions de pieds cubes (environ 5,6 millions de m3) avec la phase 3.
Eni détient désormais des participations dans 11 blocs offshore dans le pays.