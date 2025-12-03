Eni signe un contrat de long terme pour fournir du GNL au turc BOTA?

Eni annonce la conclusion d'un accord de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) à long terme avec l'entreprise turque BOTA?. Le groupe fournira environ 0,4 million de tonnes par an (MTPA) pendant 10 ans à compter de 2028.



Ce contrat prolonge une relation entamée avec un premier accord signé en septembre 2025, portant déjà sur environ 0,4 MTPA de GNL pour la période débutant en novembre 2025 et d'une durée de 3 ans.



L'opération constitue la première vente de long terme d'Eni vers la Turquie et confirme le rôle croissant du GNL dans la couverture des besoins énergétiques du pays.



Elle s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à élargir son empreinte mondiale en GNL, à diversifier sa clientèle et à porter son portefeuille à environ 20 MTPA d'ici 2030 grâce à ses projets au Congo, au Mozambique, aux États-Unis, en Indonésie et dans d'autres pays.



Eni gagne près de 1,3% à Milan dans un marché en hausse de 0,7%.