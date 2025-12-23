Eni va réduire les émissions de gaz à effet de serre aux jeux de Milano Cortina 2026
Publié le 23/12/2025 à 17:09
Le groupe souhaite soutenir cet événement italien également à travers des initiatives de durabilité visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le groupe va mettre à disposition des Jeux des transporteurs d'énergie qui seront utilisés : au total, plus de 90 % des carburants qu'Eni, via Enilive, fournira pour alimenter les Jeux proviennent de matières premières renouvelables.
Dans ses bioraffineries de Venise et Gela, Enilive produit principalement du biocarburant diesel HVO à partir de déchets et résidus, tels que les huiles de cuisson usagées, les graisses animales et les résidus de l'industrie agroalimentaire.
Pour Milano Cortina 2026, environ deux cent cinquante générateurs d'électricité de différentes puissances et niveaux d'efficacité seront utilisés, alimentés par du diesel HVO, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des Jeux.