Eni annonce le lancement du processus d'autorisation environnementale (VIA) pour transformer son site industriel de Priolo, en Sicile, en une bioraffinerie et une usine de recyclage chimique des plastiques fondée sur la technologie Hoop de Versalis. Le projet, approuvé par le ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, utilisera la zone de l'actuelle usine d'éthylène, appelée à être progressivement démantelée.
La future bioraffinerie, d'une capacité annuelle de 500 000 tonnes, produira du diesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) et du carburant SAF-biojet pour les transports terrestre, maritime et aérien, avec une mise en service prévue d'ici fin 2028.
L'unité Hoop® traitera 40 000 tonnes de déchets plastiques par an pour générer environ 32 000 tonnes d'huile de pyrolyse, première application industrielle de cette technologie après la phase de démonstration lancée à Mantoue en juin 2025.
Ce projet, officialisé en mars 2025 dans le cadre d'un accord avec le ministère des Entreprises et du Made in Italy, s'inscrit dans les objectifs de décarbonisation du groupe Eni et de ses filiales.
Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.
