Enilive, Petronas et Euglena lancent la construction d'une bioraffinerie en Malaisie

Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd., coentreprise entre PETRONAS, Enilive et Euglena a franchi une étape clé avec la cérémonie de pose de la première pierre de sa nouvelle bioraffinerie à Pengerang, dans l'État de Johor, en Malaisie.



L'installation, d'une capacité annuelle de 650 000 tonnes de matières premières renouvelables, produira du carburant d'aviation durable (SAF), de l'huile végétale hydrogénée (HVO) et du bio-naphta, à partir notamment d'huiles de cuisson usagées et de graisses animales.



La mise en service est prévue pour le second semestre 2028. Datuk Sazali Hamzah, vice-président exécutif de PETRONAS, a souligné que ce projet 'reflète les efforts collectifs pour faire progresser la décarbonation et la transition énergétique dans la région'.



Située dans le complexe intégré de Pengerang, la bioraffinerie bénéficiera d'un accès stratégique aux grandes routes maritimes pour approvisionner efficacement les marchés asiatiques.