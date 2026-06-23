ENN Energy Holdings Limited se retrouve prise en étau entre le ralentissement de la demande de gaz, son cœur de métier, et l'essor rapide de ses nouvelles activités énergétiques, tandis que le titre reste décoté face à l'attentisme des investisseurs.

Le 15e Plan quinquennal de la Chine (2026-2030) constitue actuellement l'un des soutiens politiques les plus structurants pour les distributeurs de gaz privés, jouant nettement en leur faveur.

Ce plan fixe un objectif de 25 % d'énergies non fossiles d'ici 2030, le gaz naturel étant appelé à jouer un rôle de pivot pour assurer la transition. Selon le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), le plan impose également une réduction de 17 % des émissions de CO2 par unité de PIB d'ici 2030. La substitution du charbon par le gaz représente le levier le plus rapide pour atteindre ces objectifs.

ENN Energy, principal distributeur privé d'énergie propre en Chine fondé en 1993, opère via cinq segments : la vente de gaz au détail, l'énergie intégrée, la vente de gaz en gros, la construction et l'installation (C&I), et la domotique (Smart Home).

L'entreprise gère 264 projets gaziers répartis dans 22 provinces, municipalités et régions autonomes, desservant 32,8 millions de foyers résidentiels et 316 000 clients commerciaux et industriels, soit une population couverte de 150 millions d'habitants. Comme ENN Energy dispose déjà d'une base de clients massive dans ces villes, le soutien politique pourrait transformer ce parc existant en une source de revenus récurrents et en croissance constante à long terme.

Des volumes en progression marginale

Les résultats du premier trimestre 2026 d'ENN Energy témoignent d'une demande atone sur le cœur de métier et d'une activité secondaire en forte croissance. Le volume de gaz vendu au détail n'a progressé que de 0,5 % sur un an pour atteindre 7 294 millions de m3 contre 7 258 millions de m3. Le segment commercial et industriel (C&I) affiche +0,7 % à 5 267 millions de m3, tandis que le résidentiel progresse de 1 % à 1 988 millions de m3. Ces chiffres, gravitant autour de 1 %, confirment que l'activité gazière historique stagne.

La direction pointe des causes directes : la faiblesse du secteur immobilier limite les nouveaux raccordements, tandis que des industries comme l'acier et le textile réduisent leur production, pesant sur la demande.

Le relais de croissance provient de l'énergie intégrée. Les ventes d'électricité ont bondi de 24,3 % sur un an pour atteindre 2,2 milliards de kWh, seul indicateur affichant une réelle dynamique. Cette performance est portée par les énergies renouvelables et par les clients industriels qui optent pour des solutions énergétiques groupées, ainsi que par une légère reprise de l'industrie manufacturière de haute technologie. Si ce segment semble prometteur, l'absence de données précises sur les marges rend difficile l'évaluation de sa rentabilité réelle.

Le nombre de nouveaux clients reste correct avec 206 200 foyers supplémentaires. Toutefois, la direction admettant que le marché immobilier se contracte, l'acquisition de nouveaux clients deviendra nettement plus complexe à l'avenir.

Une décote nourrie par les doutes

La faible valorisation d'ENN Energy n'est pas fortuite, et l'écart entre son cours de bourse et les attentes du marché est révélateur. Le titre a chuté de 31,4 % sur l'année écoulée. À 42,9 HKD, l'action reste très loin de son sommet sur 52 semaines de 73,8 HKD.

La valeur se négocie à 6,9 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel pour l'exercice 2026, contre une moyenne sur trois ans de 10,1. Le marché a donc réduit la valorisation d'environ un tiers. Cette situation est liée au ralentissement de la demande de gaz, à l'exposition au secteur immobilier en difficulté et aux interrogations persistantes sur la qualité de la croissance.

Les analystes ne baissent pas pour autant les bras. L'objectif de cours moyen de 56,3 CNY (65 HKD) implique un potentiel de hausse de 48,9 %, et 10 analystes sur 13 maintiennent une recommandation à l'achat. Lorsqu'un titre semble bon marché alors que les analystes restent optimistes, cela signifie généralement que les estimations tardent à intégrer la réalité du terrain.

Des risques persistants

Si ENN Energy dispose d'un positionnement stratégique favorable à long terme, les fragilités à court terme sont difficiles à occulter. La demande de gaz ne croît plus réellement et reste dépendante de secteurs comme l'immobilier et l'industrie lourde, actuellement en berne. Les nouvelles activités énergétiques sont prometteuses, mais tant que leur rentabilité n'est pas clairement établie, elles restent un chantier en cours. Si la demande demeure faible ou si les marges déçoivent, le décalage entre les attentes et la réalité pourrait perdurer plus longtemps que ne l'espèrent les investisseurs.