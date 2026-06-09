Enquête britannique sur le rachat de Warner Bros.par Paramount
L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé mardi avoir décidé de lancer une enquête sur le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour un montant de quelque 110 milliards de dollars.
Dans son communiqué, la Competition and Markets Authority n'expose pas les préoccupations qui l'ont poussée à examiner plus en détail l'opération, se contentant d'indiquer avoir désormais bouclé la procédure ayant consisté à demander aux entreprises, concurrents, clients ou autres acteurs du marché concernés par la fusion de lui faire part de leurs observations quant aux éventuels effets de cette transaction sur la concurrence au Royaume-Uni.
La direction de la concurrence précise avoir fixé au 7 août la date butoir pour la décision concernant l'évolution de cette enquête de phase 1, qui pourrait précéder le lancement d'une investigation plus approfondie dite de phase 2.
Cette annonce intervient alors que plusieurs médias ont récemment rapporté que les autorités américaines de la concurrence étaient, de leur côté, totalement disposées à donner leur feu vert au rapprochement.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.